Во время прогулки у пожарной части россиянка подралась с медведицей

Это произошло в Башкирии, в селе Петровское.
Женщина прогуливалась у пожарной части, сообщает Telegram-канал «Моя Уфа». Как вдруг навстречу выбежала медведица с медвежатами.
Хищница атаковала, и с женщиной завязалась драка, указывает Газета.Ru. Скорее всего, косолапая испугалась за детенышей.
Женщине удалось убежать. Но с травмами госпитализирована.
Медведицу ликвидировали.
Ранее медведь вынырнул рядом с лодкой российских рыбаков. Двое рыбаков плыли к берегу. И тут перед ними неожиданно вынырнул медведь. Хищник людей испугался, к лодке зверь подплывать побоялся. Косолапый доплыл до берега и убежал в лес.
Рыбаки преследовать зверя не стали. И ведь не с удочками же идти на медведя!
А в рукопашной схватке с медведем мужчина почти потерял челюсть и выжил. Мужчина заметил небольшого медведя и достал пистолет, чтобы его отпугнут. В этот момент из кустов на него напал огромный гризли.
Мужчина не смог правильно воспользоваться пистолетом, а отпугивающий спрей лежал далеко, поэтому ему пришлось драться с медведем руками.
Американец успел ударить животное кулаком, но гризли опрокинул его на спину и начал рвать.
Другие охотники прибежали и спугнули его. У мужчины диагностировали рваные раны на теле, а также медведь успел вцепиться ему в лицо и почти оторвал челюсть.