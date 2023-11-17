Во дворе сибирской школы обнаружили следы медведя

В Томской области медведь прошел по школьному двору, сообщает Mash Siberia .

В городе Кедровый администрация подтвердила информацию о хищнике, который свободно ходит по улицам.

За пришкольным участком усилили контроль, начало уроков перенесли. Каждое утро на месте будут дежурить полицейские.

Ранее медведь напал на двух бурильщиков в России.