Вертолет Ми-8 пропал в Карелии. Что известно об экипаже и поисках воздушного судна

Над Онежским озером в Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8. Известно, что борт, принадлежащий МЧС России, летел из Петрозаводска в город Вытегра Вологодской области. Подробнее о происшествии расскажет altapress.ru .

Обстоятельства

Пропавший Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции "Русский лед — 2024".

Экипаж доставил на состязания спасателей из Санкт-Петербурга и ушел на дозаправку в Петрозаводск. После этого вертолет пропал с радаров.

При этом прогноз погоды был неблагоприятный — низкая облачность и слабая видимость.

Последний сигнал воздушного судна зафиксировали около 20:30, примерно в 20 км от села Деревянное.

Экипаж

На борту находилось три человека: командир воздушного судна, второй пилот и механик.

Предварительно, экипаж погиб.

Поиски

Стало известно, что вертолет рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед. Предварительно, в воде перестал работать аварийный маяк, что затруднило поиски.

В 12 км от села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа и большую промоину.

Работы на месте катастрофы продолжат водолазы. Глубина в месте падения может достигать 50 метров.

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