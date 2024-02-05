6 февраля
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Происшествия

Вертолет МЧС рухнул под лед Онежского озера. Что известно к этому часу

Пропавший с радаров вертолет МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушел под лед, сообщает Telegram-канал Mash.

Вертолет Ми-8 МЧС России.
Вертолет Ми-8 МЧС России.
49.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили обломки вертолета. На поверхности льда обнаружена промоина, найдена часть фюзеляжа.

Утром к месту ЧП прибудут водолазы, они продолжат поиск в воде.

Судьба экипажа неизвестна. Предварительно, они погибли, указывает Lenta.ru.

Что произошло

Накануне вертолет Ми-8 МЧС России пропал с радаров в Карелии. На борту находились три человека. Связь пропала над Онежским озером.

Аварийный маяк пропавшего борта не срабатывал.

Полет был разрешен, несмотря на низкую облачность и слабую видимость.

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