Версия: военный аэродром атаковали из украинского комплекса "Гром"

Военный аэродром в Ростовской области атаковали из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром" ВСУ.

На это указывает скорость полета ракеты. Она летела со скоростью около 5 тыс. километров в час на высоте около 17 км, указывает LIFE. Боеголовку сбили силы ПВО России в пяти километрах от аэродрома. Сотрудники спецслуб ведут поиски обломков боеголовки.

"Гром" поражает объекты, расположенные на расстоянии до 280 километров от точки старта.

Предварительно, никто не пострадал. Ранее сообщалось, что система ПВО в Ростовской области уничтожила беспилотник. Официальных комментариев пока нет.

Ночью в центре Краснодара раздался взрыв - ПВО уничтожили беспилотник. Повреждено здание, вышка сотовой связи. С места ЧП опубликованы фото обломков беспилотника.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.

И, как выяснилось, БПЛА запустили с расстояния 10-15 километров.