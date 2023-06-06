Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрела - подробности произошедшего

3

В каком состоянии дамба?

Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 м. На месте находятся службы.

Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.