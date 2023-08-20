20 августа
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Происшествия

В Змеиногорске при пожаре погибли двое маленьких детей

Мать оставила троих детей у бабушки.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Пожар произошел накануне, передает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Женщина оставила троих малолетних детей у их бабушки. Когда все заснули, произошло возгорание, в результате которого погибли четырехлетняя девочка и ее трехлетний брат.

Бабушку, ее сожителя и двухлетнего ребенка смогли вытащить через окно увидевшие пожар местные жители. С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в больницу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее страшный пожар вспыхнул в российском гипермаркете.

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