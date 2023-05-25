27 мая
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Происшествия

В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар (обновлено)

Пожар произошел в здании Минобороны РФ в Москве на Фрунзенской набережной, сообщает "МК".

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Возгорание, по сообщению экстренных служб, наблюдается на одном из балконов.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

О подробностях случившегося пока не сообщается.

между тем спасатели не обнаружили пожара в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее в здании Пограничного управления ФСБ произошел пожар. ЧП случилось в Ростове-на-Дону. Площадь пожара достигла 880 кв. м. Ему присвоили второй номер сложности. Две стены здания обрушились.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Из-за распространения огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами. Один дом и студенческое общежитие эвакуировали.

По данным экстренных спецслужб, один человек погиб, еще двое пострадал.

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