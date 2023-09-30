В Заринске "Нива" сбила пенсионерку с ребенком

66-летняя женщина и 9-летний мальчик получили телесные повреждения.
Их госпитализировали в городскую больницу.
Ранее в Барнауле маршрутка сбила женщину с ребенком.
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На нерегулируемом пешеходном переходе сбили пожилую женщину и ребенка, сообщает "Наш город Заринск".
66-летняя женщина и 9-летний мальчик получили телесные повреждения.
Их госпитализировали в городскую больницу.
Ранее в Барнауле маршрутка сбила женщину с ребенком.
.
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