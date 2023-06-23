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Происшествия

В украинских регионах объявили всеобщую мобилизацию

"Всеобщую мобилизацию" объявили в Киеве 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

Киев.
Киев.
Открытые источники в интернете.

Издание "Страна" ссылается на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы, опубликованный на странице территориального центра комплектования в соцсетях.

Согласно документу, пригодные к службе граждане должны явиться в военкомат в 10-дневный срок. Приказ касается и тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений.

В документе указано, что мобилизации подлежат даже те лица, которые не прописаны в Оболонском районе Киева, а только проживают в нем.

Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание.

Где еще была объявлена мобилизация?

Ранее неделю назад всеобщая мобилизация была объявлена в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины, заявляет ТАСС.

Издание "Страна" уточняет, что об обязательной явке объявил глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковска. Мобилизованные также должны были явиться в городской ТЦК в десятидневный срок.

Могут ли объявить мобилизацию по всей стране?

RTVI узнал у экспертов, могут ли объявить всеобщую мобилизацию на всей территории Украины. Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец предполагает, что это возможно.

«На самом деле, это может быть эксперимент в сравнительно небольшом регионе, чтобы посмотреть на реакцию граждан, и, если все будет спокойно, затем перенести подобную практику на другие области, а возможно, и всю страну», — сказал Кравец.

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