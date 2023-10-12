В центре Барнаула произошло страшное ДТП. Есть пострадавшие

Информацией поделился очевидец в "Инцидент Барнаул".
Уже подоспела скорая медицинская помощь, которая госпитализировала девушку. Сам водитель остался без повреждений.
На Красноармейском проспекте у ТЦ Первомайский автомобиль въехал в трамвайную остановку, сломав металлическое ограждение.
Информацией поделился очевидец в "Инцидент Барнаул".
Уже подоспела скорая медицинская помощь, которая госпитализировала девушку. Сам водитель остался без повреждений.
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