В центре Барнаула произошло ДТП

"Инцидент Барнаул" сообщает, что кроссовер выбросило на тротуар.
Пострадавших нет, автомобиль не задел ни одного знака, но сам застрял в сугробе.
Ранее сообщалось, что в Бийске в ДТП пострадали трое человек.
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Авария произошла на пересечении ул. Димитрова и пр. Ленина.
"Инцидент Барнаул" сообщает, что кроссовер выбросило на тротуар.
Пострадавших нет, автомобиль не задел ни одного знака, но сам застрял в сугробе.
Ранее сообщалось, что в Бийске в ДТП пострадали трое человек.
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