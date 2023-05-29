29 мая
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Происшествия

В торговом центре умер 22-летний молодой человек

В торговом центре умер 22-летний молодой человек.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

ЧП случилось в Москве.

Подробности не уточняются.

Но выяснилось, что парень приехал в ТЦ в компании знакомых. Еще один 20-летний молодой человек, который был вместе с погибшим, госпитализирован.

В настоящее время судмедэксперты выясняют причину смерти молодого человека, указывает Газета.Ru.

Ранее после победного поединка умер 22-летний боксер. В ожидании объявления победителя спортсмен потерял сознание. Его госпитализировали, он умер в клинике.Выступал в легчайшем весе.

Ранее после нокаута боксера ввели в медикаментозную кому. Казахстанский боксер начал пропускать много ударов еще в 9 раунде, но поединок не остановили.

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