В Таганроге введут режим ЧС из-за падения обломков ракеты

Глава города заявил, что на месте происшествия собираются ввести режим ЧС. Напоминаем, что обломок ракеты упал на улице Александровская около городского художественного музея.
На месте происшествия работают все экстренные службы. В первую очередь собираются оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Также будет организована работа по обследованию разрушений.
Напоминаем, что ЧП произошло 28 июля. В городе произошел мощный взрыв. В Минобороне РФ заявили, что это результат атаки Киева. Он ударил переоборудованной в ударную ракетой С-200 по городу. Ракета была перехвачена в воздухе, однако ее осколки рухнули в город.
В результате пострадали стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Также взрывной волной выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.
От взрыва пострадало 15 человек. Девять из них были госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести. Погибших нет.