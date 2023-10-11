В Смоленском детском саду девочка получила жуткий перелом руки из-за халатности воспитателей

В Смоленске в детском саду "Гнездышко" на прогулке четырехлетняя малышка получила травму, воспитатели оставили детей без присмотра.

По информации Telegram-канала "SHOT" девочка упала с горки "Ежик" и сломала лучевую и локтевую кости со смещением. Воспитателей не оказалось рядом, они отреагировали только на громкий плач ребенка.

Маленькой горожанке провели операцию, теперь в ее руке стоят две спицы. По словам матери малышки, кости тяжело срастаются, и ребенку приходится ходить в гипсе уже больше месяца.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы наказать сотрудников детского сада за халатность. Там назначили судмедэкспертизу, которую смогут провести лишь когда девочке снимут гипс.

Также мама малышки рассказала, что это не первый случай невнимательности воспитателей. Они часто сидят в смартфонах и в группе, и на прогулках. А год назад ее малышка просидела целый день одна в раздевалке в мокрых колготках.

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