В сибирском аэропорту пассажир сообщил о бомбе в грузовом отсеке самолета

Вылет рейса из иркутского аэропорта задержан 1 апреля из-за сообщения о бомбе не борту самолета, сообщает "Интерфакс".

Во время досмотра в аэропорту пассажир заявил, что у него в багаже бомба. Между тем, сам багаж уже был в грузовом отсеке лайнера.

Командир воздушного судна (КВС) принял решение о повторном досмотре пассажиров и багажа.

На тот момент на рейс зарегистрировались 93 пассажира.

Сотрудники аэропортовых служб провели дополнительный досмотр. После чего вылет лайнера состоялся.

Задержка составила более трех часов.

Самолет выполняет рейс Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток.

Ранее российских "весельчаков" высадили из самолета из-за шутки о бомбе.

Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково. Лайнер в Санкт-Петербург готовился к вылету.

Пассажиры уже прошли на посадку. И тут кто-то пошутил о бомбе.

Экипаж юмора шутника не оценил, указывает Газета.Ru. И 189 человек попросили покинуть самолет, людей довезли до терминала — для повторной проверки.

По факту инцидента проводится разбирательство.

Ранее пассажир угрожал достать бомбу и взорвать российский аэропорт.

ЧП произошло в международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Регистрация проходила на рейс Санкт-Петербург — Казань авиакомпании Smartavia.

Мужчина подошел к сотрудникам службы безопасности аэропорта и потребовал провести его к самолету как VIP-персону. В противном случае он сообщил, что достанет из сумки бомбу и много оружия.

Сотрудники службы безопасности скрутили "террориста" и осмотрели его ручную кладь. Ничего подозрительного внутри не было.

В отделе полиции мужчина признался, что просто хотел побыстрее сесть в самолет. И никаких взрывов не планировал.

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