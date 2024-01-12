В Сибири задержали учителя, который домогался 11-летнего мальчика

Томский учитель физкультуры задержан по подозрению в домогательствах к школьнику, сообщает Shot .

Пятиклассник рассказал родителям, что учитель физкультуры с начала ноября по конец декабря трогал его за интимные места. Семья обратилась в полицию.

На 56-летнего учителя завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста".

Педагог также имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в российском колледже студентки обвиняли преподавателя в домогательствах.

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