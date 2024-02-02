В Сибири возбудили уголовное дело после смерти кота

Сибиряк оставил на месяц кота без еды и воды и стал фигурантом уголовного дела.

Кот умер от обезвоживания. ЧП случилось в Красноярске, указывает "Фонтанка".

Сначала тревогу забила жительница дома, в квартире которого находился кот. Она обратилась в полицию и рассказала, что после смерти ее соседки в квартире осталось животное.

По ее словам, приезжал 30-летний внук покойной, но питомца отдать отказался. В итоге мужчину уговорили выпустить животное, но месяц в заточении оказался для кота фатальным. Несмотря на усилия ветеринаров, он погиб от последствий обезвоживания.

Возбуждено уголовное дело.

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