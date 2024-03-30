В Сибири учителя информатики избили за внешний вид

Парень заявил, что его избили в центре Новосибирска. Злоумышленникам не понравился его внешний вид, сообщает «КПН Новосибирск».

Молодой учитель информатики из Новосибирска Добрыня Галкин заявил, что его избили на Красном проспекте из-за неформального вида. А полицейские якобы отказались вызывать ему скорую.

Парень шел с братом и тремя девушками. К компании подошел мужчина лет 50-ти и начал задавать вопросы относительно их внешнего вида. Как пояснил Галкин, у него с братом есть музыкальная группа и одеваются они в стиле, который основан на элементах одежды полицейских. В тот вечер на брате пострадавшего была полицейская куртка, а на ней надписи нашей группы и значки.

Обычно прохожие реагируют либо нейтрально, либо положительно, но мужчина был настроен крайне негативно. Первый удар он нанес посреди диалога. По словам парня, от удара у него сломалась сережка в брови. Еще оказалась разбита губа.

Брат потерпевшего обезвредил нападающего и уговорил его дождаться правоохранителей. К компании подошли двое полицейских, один из них начал грубо разговаривать с пострадавшим и назвал его «клоуном». Добрыня попросил их вызвать медиков, но те отказались под предлогом, что у него у самого есть телефон.

Позже учитель обратился в отделение полиции Советского района. Там он написал два заявления и на нападающего, и на полицейского. Также зафиксировал побои в больнице. В пояснительной записке нападавший написал, что защищался от компании, но они не нападали.

Ранее сообщалось, что мужчину, заступившегося за дочь, жестоко избили в Барнауле.

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