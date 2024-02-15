В Сибири самолет вернулся назад из-за технической неполадки

Самолет авиакомпании "Алроса" должен был лететь в Нерюнгри. Однако он сделал несколько кругов и сел.
Предварительно, сработал аварийный датчик.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
Ранее у пассажиров «Аэрофлота» стали пропадать деньги во время перелетов. Отмечается, что чаще всего хищения происходят во время рейсов из Москвы в Гонконг и в Стамбул.
Теперь, согласно внутреннему распоряжению, во время рейсов из Москвы в Гонконг и Стамбул бортпроводники будут воспроизводить специальное голосовое оповещение.
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