В Сибири пропала женщина. Она нуждается в медицинской помощи

В Новосибирске пропала женщина, она нуждается в медицинской помощи, сообщает «ЛизаАлерт».

Талапина Наталья Анатольевна 52 года пропала 29 марта в Калининском районе.

Вышла из дома и не вернулась.

Пропал человек. ЛизаАлерт

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-каштановые, с проседью



Была одета: черная куртка с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, цветной платок.



С собой: светло-кремовая сумка.



Особые приметы: носит очки.

Если вы увидите женщину, сообщите об этом по номеру: 8 800 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что молодой человек в черном пропал по пути в Бийск.

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