5 марта
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Происшествия

В Сибири поезд сбил 15-летнюю девочку

Накануне в Первомайском районе Новосибирской области 15-летняя девочка скончалась от удара поезда. Об этом сообщает "Сиб.фм".

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

Известно, что две девочки пришли на станцию Матвеевка. До отправления оставалось пару минут, поэтому одна из них решила сократить путь, чтобы успеть купить билеты.

В этот же момент подъехал поезд.

Девочку отнесли в машину скорой помощи, там ребенок скончался.

На данный момент ведется проверка, которая находится на контроле и у прокуроров. Подруга погибшей также будет допрошена в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в Сибири умерла новорожденная девочка.

По версии мамы, она ударилась о диван.

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