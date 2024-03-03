В Сибири поезд сбил 15-летнюю девочку

Известно, что две девочки пришли на станцию Матвеевка. До отправления оставалось пару минут, поэтому одна из них решила сократить путь, чтобы успеть купить билеты.
В этот же момент подъехал поезд.
Девочку отнесли в машину скорой помощи, там ребенок скончался.
На данный момент ведется проверка, которая находится на контроле и у прокуроров. Подруга погибшей также будет допрошена в ходе проверки.
Ранее сообщалось, что в Сибири умерла новорожденная девочка.
По версии мамы, она ударилась о диван.
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