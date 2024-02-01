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Происшествия

В Сибири нашли тело женщины, пропавшей с 5-летней дочерью после покупки авто

Под Новосибирском нашли тело женщины, пропавшей с 5-летней дочерью после покупки авто. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Напомним, что 39-летняя Алина* перестала выходить на связь в 20-х числах января. Тревогу забили знакомые из Казахстана, где женщина ранее проживала.

Под подозрение попал 31-летний боец ММА Фируз*, известный по прозвищу Глаз Тигра.

Фируза задержали 27 января — он направлялся на родину. На допросе мужчина признался, что Алину зарезал, девочку задушил, а тела спрятал.

Накануне тела удалось найти. Женщину нашли в лесу. Она была закопана в снег, верхней одежды на ней не было.

Опознать Алину смогли только по татуировке на руке, так как в лесу водятся дикие животные. Дочку пока не нашли, так как Фируз спрятал ее в другом месте.

В СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Российские силовики ждут, кода Фируза экстрадируют в Россию.

*Имена изменены.

Ранее сообщалось, что стали известны последние слова матери, которую вместе с девочкой убил боец ММА в Сибири.

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