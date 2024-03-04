В Сибири мать заперла голодного ребенка в квартире. Что известно о его судьбе

В Новосибирске мать могут ограничить в правах на ребенка, который голодал в запертой квартире. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В Новосибирске опека забрала 8-летнего мальчика, мать которого заперла его в съемном жилье.

Минимум два дня ребенок сидел без еды и боялся уснуть в одиночестве.

Известно, что женщина переехала в Новосибирск с Кузбасса пару месяцев назад. Она растила ребенка одна, со слов соседей — отец уже умер.

При этом мальчик так не пошел в школу, хотя семье предлагали два учебных заведения.

Он рассказал, что часто смотрел мультики и спал при свете. Однако когда сильно проголодался, то начал звать соседей. Спасатели смогли проникнуть в квартиру. Там был лишь пустой холодильник.

Владелец квартиры рассказал, что сотрудники полиции дали мальчику кефир и булочку. Он накинулся на еду и ел прямо с целлофановым пакетом ее ел. Пока что ребенка не вернут матери.

К тому же малыш рассказал, что однажды потерялся, а потом его нашли в лесу.

Александр Бастрыкин дал особое поручение следователям.

Юристы отметили, что мать ребенка могут ограничить в правах на срок до шести месяцев. При этом ребенка отправят близким родственникам или в реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что в Сибири мать заперла ребенка на два дня без еды.

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