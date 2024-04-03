В Сибири мальчик пытался сбежать из детдома и погиб

В Новосибирске подросток погиб при попытке сбежать из детдома. Об этом сообщает « sibkray.ru ».

Известно, что 15-летний подростки Алексей* и Николай* решили сбежать из детдома, спрыгнув из окна третьего этажа. В результате прыжка Николай получил травмы, несовместимые с жизнью, а Алексей сломал ногу.

Кроме того, Николай какое-то время страдал от сильных травм. Однако скорую помощь вызвали слишком поздно. Сотрудники детдома пытались утаить произошедшее.

Отмечается, что юноши жили в одной комнате под строгим контролем, без доступа к гаджетам. Уточняется, что они были склонны к побегам. Тогда они снова решили сбежать и спрыгнули из окна.

После этого мальчиков задержали и заперли в комнату. Из медицинской помощи было только обезболивающее

По словам друга мальчика, ему угрожали и требовали сказать, что Коля упал со спортивного снаряда.

*Имена изменены.

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