В Сибири мальчик играл со спичками и сжег дом. Погибла бабушка

Трагедия произошла в Иркутской области в деревне Тараса.

Четырехлетний мальчик играл со старшим братом — ребенок зажигал спички и бросал их в щели в полу.

Запах гари почувствовал 11-летний старший брат, школьник успел вывести мальчика из огня, указывает Газета.Ru. Но в доме осталась бабушка. Школьник нашел пенсионерку, но не смог вывести ее на улицу — женщина потеряла сознание.

К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, спасти бабушку не удалось.

Ранее пьяный российский подросток заживо сжег бездомного мужчину. Известно, что ночью в коридоре общежития между бездомным мужчиной и пьяным обвиняемым возник конфликт на бытовой почве.

Подросток поджег полиэтиленовую упаковку и поднес пламя под тело мужчины, пока он спал. После этого его одежда загорелась.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

16-летнего преступника обвинили в убийстве с особой жестокостью.

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