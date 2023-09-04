В Сибири четырехлетний ребенок пострадал из-за пьяного водителя

Land Cruiser находился четырехлетний ребенок. А в Lexus - 20-летняя пассажирка, передает "NGS".
О состоянии пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что школьники разбились на мотоцикле в Бийске.
3 сентября на Краснояровском шоссе под Новосибирском пьяный водитель Lexus LS430 без прав выехал на встречку и столкнулся с Land Cruiser Prado.
Land Cruiser находился четырехлетний ребенок. А в Lexus - 20-летняя пассажирка, передает "NGS".
О состоянии пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что школьники разбились на мотоцикле в Бийске.
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