В Санкт-Петербурге задержали сотрудника Wildberries, который признался в поджоге склада

Отмечается, что мужчину задержал Следственный комитет России.
Ранее стало известно, что на складе Wildberries в Шушарах случился крупный пожар.
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В Санкт-Петергбурге задержали сотрудника Wildberries, который сознался в поджоге склада в Шушарах, сообщил RT.
Отмечается, что мужчину задержал Следственный комитет России.
Ранее стало известно, что на складе Wildberries в Шушарах случился крупный пожар.
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