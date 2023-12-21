В Санкт-Петербурге малышка отравилась грудным молоком и умерла. В ее организме нашли наркотик

Как сообщает Baza, это произошло еще в конце сентября. Отец ребенка проснулся ночью и увидел, что она не дышит, разбудил мать и вызвал скорую.
Малышку госпитализировали, но спасти не удалось. Медики поставили предположительный диагноз — синдром внезапной детской смерти.
Но после экспертизы врачи выяснили, что в крови, стенке желудка, печени и почке погибшей девочки были следы метадона.
Эксперты считают, что наркотик мог попасть в организм ребенка с молоком матери, сама семья состоит на учете как неблагополучная.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что пенсионерка добавляла виски в молоко младенцу.