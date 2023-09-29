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Происшествия

В Самаре при загадочных обстоятельствах скончалась семейная пара

В Самаре при странных обстоятельствах скончалась Краснотурьинска Евгения и ее сожитель Владимир в ночь на 18 сентября, "КП-Екатеринбург".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

В этот момент в квартире находилась восьмилетняя дочь Евгении от первого брака.

Со слов знакомых, Евгения переехала в Самуру пять лет назад и последнее время жила у мужчины в квартире.

Точную причину смерти пока не установили, она будет известна только после экспертизы.

Подруга девушки отметила, что в последние пару месяцев Евгения не работала, а раньше была поваром в школьной столовой.

Владимир же работал мастером по навесным потолкам. У него не было вредных привычек и хронических заболеваний.

В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что на Алтае врачей винят в смерти буйного пациента.

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