В Самаре при загадочных обстоятельствах скончалась семейная пара

В этот момент в квартире находилась восьмилетняя дочь Евгении от первого брака.
Со слов знакомых, Евгения переехала в Самуру пять лет назад и последнее время жила у мужчины в квартире.
Точную причину смерти пока не установили, она будет известна только после экспертизы.
Подруга девушки отметила, что в последние пару месяцев Евгения не работала, а раньше была поваром в школьной столовой.
Владимир же работал мастером по навесным потолкам. У него не было вредных привычек и хронических заболеваний.
В настоящее время проводится расследование.
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