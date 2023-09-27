В Рубцовске женщина заявила сотрудникам вокзала, что в ее сумке лежит бомба

Сотрудники транспортной безопасности взрывного устройства при женщине не обнаружили.
Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 20 тыс. рублей.
Жительница Алтайского края на входном контроле ж/д вокзала сказала, что у нее в сумке находится бомба, сообщает региональное Управление юстиции.
Сотрудники транспортной безопасности взрывного устройства при женщине не обнаружили.
Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 20 тыс. рублей.
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