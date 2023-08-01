Сразу девять военкоматов пытались поджечь в разных регионах России за сутки, сообщает Baza .

Один из громких случаев произошел в Воронежской области.

24-летняя учительница истории вечером 31 июля подъехала к зданию Россошанского военкомата и бросила в него коктейль Молотова.

Вскоре ее задержали. Выяснилось, что поджечь военкомат девушку заставили телефонные мошенники.

Во время опроса она сообщила, что неизвестные позвонили ей 26 июля якобы из Центробанка. Девушку запугали, что ее счетами завладели мошенники.

Позже с ней связались лже-полицейские и сообщили, что мошенник сидит в военкомате - чтобы его задержать, нужно бросить в здание коктейль Молотова.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее педагог была не судима и не привлекалась к административной ответственности.

Криминал, хакер, мошенник. unsplash.com

Другой же случай произошел в Можайске и тоже 31 июля.

45-летнюю женщину также убедили, что в военкомате прячутся мошенники, которые собираются оформить на нее кредит. И якобы чтобы им помешать, нужно поджечь здание.

Загипнотизированная разговором женщина так и поступила. В военкомате пострадала лишь оконная рама, огонь потушили своими силами. Женщину задержали.

Мошенник. Фото: freepik.

Однако, помимо этих двух случаев, сообщается о попытках поджога военкоматов в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске.

Так, в Копейске в ночь на 1 августа задержали 54-летнюю сотрудницу завода металлоконструкций. В Верхнеуральске поджигательницей оказалась 34-летняя местная жительница.

А в Калуге и вовсе за попыткой поджога застали 78-летнюю пенсионерку.

Почти все поджигатели признались, что собирались таким образом остановить мошенников.

Ранее одобрили увеличение штрафа до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат.