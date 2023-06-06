В России пропали двое граждан Северной Кореи

Во Владивостоке 43-летняя женщина и 15-летний подросток 4 июня уехали с территории генконсульства КНДР.

Впоследствии выяснилось, что это жена и сын представителя генконсультства Северной Кореи, пишет eadaily.com.

Женщина одета в белую рубашку и черные брюки. А юноша в черную ветровку и серые брюки, сообщила организация "ПримПоиск".

Местонахождение их до сих пор неизвестно. Мобильные телефоны не отвечают. Правоохранительные органы разыскивают пропавших.

Ранее беженка рассказала о страшном голоде и каннибализме в Северной Корее.

В середине июня 2021 года лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году.

В августе прошлого года распространялась информация о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в столице страны. Он заявил, что домашние питомцы олицетворяют западный «упадок».