В Республике Алтай загорелась сауна на турбазе

В Республике Алтай произошел пожар на турбазе "Турсиб" в Чемальском районе, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Сауна на турбазе загорелась в Республике Алтай.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 5 июня в 7:52. На место происшествия приехали 13 пожарных и четыре единицы техники.

На месте возгорания работали три человека газодымозащитной службы. Пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение сработали оперативно.

Отдыхающих в сауне и хамаме, где и был очаг возгорания, на момент прибытия пожарных не было. Персонал самостоятельно эвакуировался.

Из-за позднего обнаружения очага пламени огонь распространился на площадь 100 кв. м. В результате пожарные быстро ликвидировали пламя.

Пострадавших и погибших нет, а причину выясняют.

Ранее 45 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за пожара на подстанции.