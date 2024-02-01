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Происшествия

В последний момент отменили похороны погибшего участника СВО и вскрыли цинковый гроб

На Урале в последний момент отменили похороны погибшего участника СВО.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Родственников контрактника Вячеслава Сараева из Каменска-Уральского не устроило заключение о причине смерти. Мать потребовала вскрыть цинковый гроб, пишет E1.RU.

В заключении о смерти написано — участник СВО скончался от сердечной недостаточности. Но близкие считают, что могла произойти какая-то ошибка. А в документ внесли результаты экспертизы другого бойца.

Выплаты

Близкие переживают — мама бойца из-за посмертного диагноза не получит положенные ей президентские выплаты в размере 5 млн рублей.

Груз-200

Гроб открыли в присутствии полицейских, указывает "МК". Составлен соответствующий протокол.

Комментарий

Военком отметил — только медики могут сказать, насколько повреждения, которые якобы существуют на теле, могли быть совместимы жизнью.

Он посоветовал родственникам обратиться в военно-следственный комитет для проведения очередной медико-судебной экспертизы.

Ранее погибшего на СВО автора "Уральских пельменей" посмертно судили из-за долга в 9 млн рублей.

Суд пытался связаться с шоуменом, но безуспешно. После этого заседание провели без Истомина. У него в итоге отсудили 9 млн рублей.

Вдова шоумена узнала об этом случайно спустя почти год. Теперь она опасается, что долги супруга перейдут к ней при вступлении в наследство.

До ухода на спецоперацию Истомин занимался строительным бизнесом. Ему поступил заказ на возведение коттеджа. Но работа была не выполнена. И клиент обратился в суд с требованием взыскать с Истомина за неосновательное обогащение и неустойку.

Шоумен записался добровольцем тайно. Погиб в бою и посмертно награжден орденом Мужества.

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