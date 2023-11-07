В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тыс. пар шерстяных носков при перевозке

О пропаже 3,5 млн рублей заявил владелец. Он же нанял водителя для перевозки товара из Подмосковья в Набережные Челны.
Владелец начал беспокоиться, когда работник перестал выходить на связь.
Спустя время полиции задержали 32-летнего жителя Архангельской области.
Во время допроса он признался, что отвез груз не в Набережные Челны, а в подмосковный Богородский.
Выяснилось, что на день раньше мужчина совершил аналогичное мошенничество. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее стало известно, как спамеры получают номера телефонов.