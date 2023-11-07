10 ноября
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Происшествия

В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тыс. пар шерстяных носков при перевозке

В Подмосковье полиция задержала водителя фуры, которого подозревают в краже 31 тыс. пары мужских шерстяных носков во время перевозки, передает Lenta.ru.

Носки.
Носки.
unsplash.com

О пропаже 3,5 млн рублей заявил владелец. Он же нанял водителя для перевозки товара из Подмосковья в Набережные Челны.

Владелец начал беспокоиться, когда работник перестал выходить на связь.

Спустя время полиции задержали 32-летнего жителя Архангельской области.

Во время допроса он признался, что отвез груз не в Набережные Челны, а в подмосковный Богородский.

Выяснилось, что на день раньше мужчина совершил аналогичное мошенничество. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее стало известно, как спамеры получают номера телефонов.

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