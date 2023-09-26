28 сентября
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Происшествия

В Подмосковье скончался 16-летний подросток из-за резкого повышения температуры

Подросток подхватил ОРВИ. Ему резко стало плохо и из-за высокой температуры он скончался прямо в своей комнате на руках у родителей, передает Mash.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

В последнее время мальчик учился на дому и не ходил в школу, потому что боялся подцепить заразу. Однако он все равно заболел.

Сначала все как обычно при ОРВИ: кашель, температура и слабость. Но в одну ночь ему стало сильно плохо, градусник показывал 38 градусов. Школьник задыхался и бредил.

Родители сразу же вызвали скорую и пытались самостоятельно сбить температуру. Но не получилось - у подростка остановилось сердце.

Тело отвезли на вскрытие, чтобы узнать точную причину смерти. Отмечается, что хронических заболеваний у него не было.

Ранее умер подросток, которого "из шалости" подожгли в Алтайском крае.

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