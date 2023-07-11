В Подмосковье с молодого человека сняли скальп из-за необычной прически

Все произошло неподалеку от магазина с алкогольной продукцией. Пострадавший подошел к группе мужчин, чтобы попросить сигарету.
Компания начала оскорблять молодого человека из-за цвета волос, а затем завязалась драка.
В какой-то момент преступники обездвижили жертву и срезали волосы, зацепив часть кожи.
Хулиганы сбежали. Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, сейчас он в больнице.
Позже одного из двоих подозреваемых задержали. Им оказался 24-летний житель Республики Коми.
Ранее массовая драка с мигрантами произошла в Новосибирске из-за издевательств над собакой.