11 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием полицейского

Пьяный сотрудник полиции в подмосковном Волоколамске переехал лежащего пожарного. По началу он хотел скрыться, но спустя 20 минут вызвал коллег.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как рассказывает Telegram-канал "SHOT", у 24-летнего сотрудника правоохранительных органов был выходной. Мужчина гнал по Рижскому шоссе в нетрезвом виде и наехал на мужчину, лежавшего на проезжей части.

Сначала испугался, но через 20 минут вернулся на место происшествия и вызвал экстренные службы. Анализ алкотестера показал 0,58 промилле алкоголя в крови полицейского.

На младшего сержанта полиции было заведено уголовное дело по статье: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

А погибшим оказался 39-летний житель деревни Тимонино, который работал пожарным. Точная причина смерти, и почему он находился на проезжей части, устанавливаются.

Ранее в центре Барнаула произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость