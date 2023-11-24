26 ноября
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Происшествия

В Подмосковье на складе популярного маркетплейса нашли нелегальных мигрантов и уклонистов

В подмосковной Электростали правоохранители увезли со склада Wildberries порядка 150 человек, для этого им потребовалось четыре специальных автобуса.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

SHOT сообщает, что после проверки документов у задержанных, их посадили в специальный транспорт. Их доставят в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Сообщается, что 105 сотрудников пунктов выдачи маркетплейса задержали и доставили в военкомат.

Часть из них могут направить на срочную службу, если выяснится, что задержанные попадают под осенний призыв. Помимо этого в отношение некоторых лиц составили протоколы за отсутствие дактелоскопии.

Ранее мы сообщали, что для задержания полицейские приостановили работу сортировочного центра Wildberries.

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