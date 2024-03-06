6 марта
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Происшествия

В Подмосковье мать младенца сломала ему кости, когда надевала комбинезон

Женщина из Подмосковья сломала младенцу руки, когда надевала на него комбинезон.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Позже оказалось, что сломаны еще и ребра, сообщает SHOT. Родители переломов не замечали, говорили только, что мальчик "странно скрипит".

Выяснилось, что 27 февраля месячный ребенок и его 24-летняя мать из Подмосковья попали в больницу с диагнозом острый бронхит. 1 марта их уже выписали, во время сборов девушка сильно надавила на руки младенца, надевая комбинезон и сломала их.

Но обращаться за помощью к медикам она обращаться не стала и спокойно уехала домой.

Травмы заметил отец ребенка во время купания, он отметил, что у мальчика как-то странно болтается правая рука. Папа мальчика не придумал ничего лучше, чем вправить руку малышу самостоятельно, но вышло неудачно, поэтому вызвали скорую.

Врачи зафиксировали у малыша не только переломы рук, но и ребер и ключицы. По словам мамы пострадавшего малыша, с травмами он жил порядка двух недель, отец отмечал, что мальчик как-то "странно скрипит".

Как именно у ребенка сломались кости, мать не знает. Врачи уже оказали ребенку помощь и он идет на поправку.

Девушка рассказала, что отца мальчика задержали и он дает показания полиции.

Ранее сообщалось, что в Сибири во время морозов младенца нашли на мусорке.

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