В палаточном лагере туристы чуть не сожгли поле, пока пытались приготовить еду

Инцидент произошел возле села Светлое Завьяловского района. Туристы разбили палаточный лагерь между соленым и пресным озерами.
Отдыхающие решили приготовить еду с помощью газовой горелки. Однако при использовании газового баллона произошел выброс пламени, и трава загорелась. Огонь начал стремительно распространяться.
На место происшествия прибыли четыре пожарных на двух автоцистернах. Также в тушении огня помогали два человека из добровольной пожарной дружины и четыре человека из патрульно-маневренной группы сельсовета.
Спасатели провели опашку, чтобы остановить распространение пламени. Пожар был потушен на площади 800 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал. Виновных в пожаре привлекли к ответственности и выписали штраф.