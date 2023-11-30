В оздоровительном лагере внезапно умерла девочка

В актовом зале умерла 15-летняя девочка. Ей внезапно стало плохо во время занятий, пишет e1.ru. Девочка потеряла сознание.
Сразу вызвали скорую помощь, до приезда медиков девочке пытался помочь дежурный врач.
Реанимационные мероприятия к результату не привели.
Ранее на уроке физкультуры скончался пятиклассник в сибирской школе. Это произошло в Красноярске.
Предварительно, причина смерти — остановка сердца. Мальчику было 11 лет.
На уроке физкультуры ребенку стало плохо, он потерял сознание. Учитель вызвал скорую, но медикам оставалось только констатировать смерть школьника.