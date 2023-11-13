В Оби нашли странного обитателя

В комментариях подписчики сообщают, что это аквариумный сом, которого нерадивые хозяева выпустили в реку вместо того, чтобы отдать в добрые руки.
Ранее странные объекты увидели на ночном небе жители Барнаула.
У берега очевидцы нашли необычную рыбу, сообщает Barnaul 22.
В комментариях подписчики сообщают, что это аквариумный сом, которого нерадивые хозяева выпустили в реку вместо того, чтобы отдать в добрые руки.
Ранее странные объекты увидели на ночном небе жители Барнаула.
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