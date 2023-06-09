В новосибирской больнице для заключенных скончался отчим-тиран

В тюремной больнице Новосибирска умер мужчина, который получил 6 лет колонии за истязания девятилетнего пасынка, сообщает "КП-Новосибирск".

45-летний Дмитрий Пальчиков (все имена изменены) скончался в новосибирской больнице для заключенных. Мужчину осудили за истязания ребенка. Однако мать пострадавшего мальчика Ульяна не встала на сторону сына и до сих пор уверена в невиновности покойного мужа.

Методы воспитания

Еще в 2021 году учителя девятилетнего Алексея заметили у ребенка синяки. Стали разбираться. Сначала мальчик говорил, что ударился, когда упал. Учителя не поверили. Оказалось, что Алексея бьет приемный отец. Позвонили в службу опеки. Ребенка забрали из семьи и передали в реабилитационный центр. А Дмитрию Пальчикову дали шесть лет тюрьмы.

Мать ребенка сразу вступилась за мужа. Ульяна уверяла, что сын украл золото из дома и заслужил наказание.

"Вспомните, на Руси всегда говорили: «пожалел розги – потерял ребенка». Отец мог поставить щелбан, подзатыльник, несколько раз сын получил оплеуху – что в этом критичного и криминального?" – считает Ульяна.

С женщиной не согласился суд: у мальчика на теле были шрамы и синяки. Отчима посадили на 6 лет. Но отбыть срок до конца Дмитрию было не суждено. 7 июня многодетная мать узнала о смерти супруга. Ульяна считает, что в СИЗО к мужу ужасно относились: забирали теплую одежду в холода, не оказывали должного лечения. Все это, по ее мнению, привело к трагедии.

Детдом под вопросом

Ульяне удалось совсем ненадолго вернуть сына домой из реабилитационного центра "Виктория", где Леша находился целый год. Потом мальчика забрал родной отец по решению судьи.

У матери 4 ребенка. Опека пытается лишить женщину родительских прав. Дзержинский районный суд не удовлетворил это требование. Представители опеки не собираются сдаваться и подали апелляцию.