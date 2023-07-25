В Новосибирске родителей девочки, которая выпила йогурт и умерла, обвинили в ее избиении

В Новосибирске продолжается расследование дела о смерти девочки после того, как она выпила йогурт. Ее родителей обвинили в том, что они избивали ребенка. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Неприятные подробности выяснились во время суда над хирургом, который не помог погибшей девочке. Во время заседания специалисты, которые проводили экспертизу Росздравнадзора, заявили, что девочку могли избивать родители.

Специалисты зафиксировали повреждения на лице и конечности у ребенка, а также заподозрили тупую травму живота, которая могла спровоцировать развитие критического состояния.

Однако мать ребенка заявила, что они "и пальцем ее не трогали", а травмы появились после попытки реанимировать девочку. За семью погибшей заступились врачи скорой помощи. Они подтвердили, что у ребенка не было травм и ссадин.

Также женщина отметила, что показания специалистов противоречили друг другу.

"На заседании эксперт сказала, что ребенка обоснованно транспортировали в стационар другой больницы. Однако в своем заключении делает вывод о том, что маршрутизация была неправильная. Кроме того, специалист на заседании заявила, что хирург поставил верный диагноз. Но это противоречит заключению комиссии Росздравнадзора по НСО, в котором указано, что имели место явные признаки острой кишечной непроходимости".

Напоминаем, что в 2020 году двухлетняя девочка выпила йогурт, после чего ей стало плохо. Малышку отвезли в больницу, где хирург диагностировал диабет и отправил в другую клинику.

Спустя несколько часов ребенок умер из-за кишечной непроходимости.