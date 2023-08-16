17 августа
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Происшествия

В Новосибирске расстреляли бизнесмена - разыскивают киллера

Бизнесмена расстреляли в ночь на 15 августа в центре города, сообщает "КП-Новосибирск".

Пострадавший бизнесмен.
Пострадавший бизнесмен.
"КП-Новосибирск"

Все случилось на ул. Ипподромской, 8, во дворе 25-этажной обычной высотки.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подъехала иномарка. Из нее вышел мужчина, а пока доставал что-то с заднего сидения - раздались выстрелы.

Раненный новосибирец упал на асфальт рядом с машиной. Однако на видео попал и убегающий киллер.

Большинство жителей многоэтажки спали и не слышали выстрелов, зато сотрудник местной кофейни стал очевидцем.

Он отметил, что бизнесмен был их постоянным гостем. Они с другом услышали выстрели и выбежали на улицу.

Работник кофейни с товарищем пытались догнать киллера, но не успели. Зато отметили, что злоумышленник был в капюшоне.

Они же оказали первую помощь раненому, накрыли мужчину пледом и ждали врачей. Пострадавший все время был в сознании, хотя потерял много крови - однако он выжил.

Следователи уже разыскивают преступника.

Ранее подростки обстреляли девушку из страйкбольных автоматов в Новосибирске.

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