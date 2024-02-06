6 февраля
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Происшествия

В Новосибирске оправдали подозреваемых в убийстве врача, признав это обороной

Подозреваемых оправдали после просмотра видео драки, сообщает "КП-Новосибирск".

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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Возле элитного жилого комплекса повздорили две компании. Нетрезвые мужчины смертельно ранили одного из своих соперников, а оружие спрятали в кусты, предварительно смыв с него кровь.

Погибшим оказался врач-хирург, у которого остались жена и ребенок.

Двоих мужчин суд обвинил в умышленном убийстве. Однако после просмотра засекреченной видеозаписи драки присяжные изменили решение.

Так, суд изменил приговоры на условный срок лишения свободы за превышение самообороны и причинение легкого вреда здоровью.

По словам адвокатов, их клиентам пришлось защищаться, потому что у погибшего с собой был нож. Присяжные признали это обороной.

Осужденные отвечать на вопрос журналистов, почему им пришлось обороняться, не стали.

Родные погибшего и прокуратура намерены обжаловать приговор.

Ранее на Алтае 18-летний парень случайно убил приятеля. Во время борьбы молодой человек обхватил товарища руками за туловище, поднял и хотел бросить через бедро на спину. Но он выпустил его из рук и уронил на твердый грунт, потерял равновесие и сам упал на него.

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