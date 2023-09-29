В Новосибирске мальчик подбросил директору школы червей в еду

Школьник решил отомстить директору и подбросил ему червей в школьной столовой, сообщает " КП-Новосибирск ".

Ранее мама ученика новосибирской школы рассказала в соцсетях, что многие дети находят в блюдах из столовой червей.

Прокуратура совместно с Роспотребнадзором организовала проверку по факту обнаружения личинок червей в еде из столовой.

Позже выяснилось, что личинки насекомых оказались в каше из-за детской обиды.

22 сентября директор школы сделала замечание ученику, а с 25 сентября ушла в отпуск.

В этот же день мальчик дежурил по столовой и подложил червяка сначала в тарелку с хлебом, а потом в кашу.

Все это на видео снимала его одноклассница. Оно попало в родительский чат, позже появилось в соцсетях и СМИ.

Комиссия проверила столовую. Некачественных продуктов не обнаружили.

Ранее в Барнауле проверяли, как дети питаются в школах.