В Новосибирске горит гимназия №10. Учеников эвакуировали

Пожар начался в гимназии №10 в Новосибирске на ул. Революции, 31.
О пострадавших неизвестно. На месте работают спасатели.
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Предварительно, дым валит из подсобки. Учеников эвакуировали и разместили в театре "Красный факел", сообщает Mash Siberia.
Пожар начался в гимназии №10 в Новосибирске на ул. Революции, 31.
О пострадавших неизвестно. На месте работают спасатели.
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